BBC'nin haberine göre, Hindistan'ın güneyindeki Kerala eyaletinde kadınlar, cinsiyet eşitliğini desteklemek amacıyla, ülkenin en büyük tapınaklarından Sabarimala'nın girişinde 620 kilometrelik insan ziciri oluşturdu.

Hinduizm'in en kutsal tapınaklarından sayılan Sabarimala, 10-50 yaş arası kadınlara kapalıydı ancak Yüksek Mahkeme geçen eylül ayında yasağın kaldırılmasına hükmetmişti.

Kadınlar, mahkeme kararına rağmen, yasağı savunanlar tarafından kadınların tapınağa girmesinin engellenmesine dikkat çekmek için toplandı.

"Kadınların duvarı", eyaletin solcu hükümeti tarafından organize edildi.

Yetkililer, Kerala'nın çeşitli bölgelerinden yaklaşık 5 milyon kadının, eyaletin kuzeyinden güneyine kadar otoyollarda insan zinciri oluşturduğunu belirtti.

Hindular bu yaş aralığındaki kadınları "kirli" kabul ediyor ve dini törenlere katılmalarını yasaklıyor.

Kaynak: BBC, AFP