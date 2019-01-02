Rusya’nın Soçi kentinde, sürücüsünün direksiyon başında uyuyakaldığı araçta yangın çıktı.

Motor kısmı alevli şekilde yanan ve yavaş yavaş araca yayılan yangını fark edenler araçtaki sürücüyü son anda kurtardı.

Amatör kamera tarafından kaydedilen görüntülerde, bir başka sürücünün koşarak aracın yanına geldiği görülüyor. Önce hızla cama vuran adam, sürücünün uyanmadığını görünce camı kırıyor ve sürücüyü kolundan tutarak dışarı çıkarıyor.

Yetkililer, adamın alkollü olduğunu, yanan aracın ise olay yerine giden itfaiye ekipleri ve vatandaşlar tarafından söndürüldüğünü belirtti.

Kaynak: DHA