Haber Giriş: 20 Kasım 2021 Cumartesi 14:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Tesla'nın telefon uygulamasında sorun: Sürücüler yolda kaldı
[Fotoğraf: Reuters (Arşiv)]
Tesla elektrikli araçların uygulama programında çıkan sorun, yüzlerce kişiyi mağdur etti. Telefon uygulamasını kullanan Tesla sahipleri, iki saat boyunca araçlarını çalıştıramadı.
Tesla marka araç kullananlar, telefonlarına yükledikleri uygulama ile hem araçlarının kapısını açıyor, hem de çalıştırıyorlar.
Yüzlerce kişi Tesla aracıyla yolda kaldı
Sunucularda yaşanan sorun, Tesla aracının kullanıcılarını mağdur etti.
Araç sürücüleri uygulamaya giremedi ve yüzlerce kişi yolda kalırken, yalnızca anahtar kart bulunduranlar aracını kullanabildi.
2 saat boyu çözülemedi, Musk, "çalışıyoruz" dedi
Şirketin sorunu 2 saat boyunca çözememesi tepkilere yol açtı.
Tesla'nın kurusucu Elon Musk sosyal medyada sorun üzerinde çalışıldığını, tekrarlanmaması için uğraşıldığını açıkladı.
Kullanıcılar sosyal medya üzerinden Tesla'yı eleştiri yağmuruna tuttu.
Etiketler: Tesla Elon Musk Elektrikli Araç
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