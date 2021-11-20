Hindistan'ın Andra Pradeş Eyalette, 18 Kasım’dan bu yana etkili olan yağışlar en az 5 ilçede sele yol açtı.

Tirupati ve Kadapa'da demiryolu ile karayolu trafiği, selin yol açtığı hasar nedeniyle kesintiye uğradı.

Tirupati'de sularına dayanamayan 2 katlı bir ev yıkıldı.

Selden en çok etkilenen Kadapa kentinde yerel havaalanı 25 Kasım’a kadar kapatıldı.

35 ölü, 100 kayıp

Kadapa'da şiddetli yağış sırasında 3 otobüs sel sularında mahsur kalırken, en az 18 kişi hayatını kaybetti.

Polis yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, bir binanın çökmesi sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise hala kayıp.

Enkaz altında kalan 10 kişi kurtarıldı.

Mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı

Eyaletteki bir nehrin ortasında mahsur kalanlar ise Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından helikopterle kurtarıldı.

Yetkililerden yapılan açıklamalara göre selin etkili olduğu bölgelerde 100'den fazla kişi hala kayıp.

Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekipleri, selin vurduğu noktalarda arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.