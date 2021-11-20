Hindistan'da sel: Can kaybı artıyor
Hindistan’ın güneyindeki Andra Pradeş eyaletinde şiddetli yağışların yol açtığı selde 2 katlı bir bina çöktü. Selden dolayı en az 35 kişi hayatını kaybederken 100'den fazla kişi de kayboldu.
Hindistan'ın Andra Pradeş Eyalette, 18 Kasım’dan bu yana etkili olan yağışlar en az 5 ilçede sele yol açtı.
Tirupati ve Kadapa'da demiryolu ile karayolu trafiği, selin yol açtığı hasar nedeniyle kesintiye uğradı.
Tirupati'de sularına dayanamayan 2 katlı bir ev yıkıldı.
Selden en çok etkilenen Kadapa kentinde yerel havaalanı 25 Kasım’a kadar kapatıldı.
35 ölü, 100 kayıp
Kadapa'da şiddetli yağış sırasında 3 otobüs sel sularında mahsur kalırken, en az 18 kişi hayatını kaybetti.
Polis yetkililerinden yapılan açıklamaya göre, bir binanın çökmesi sonucu en az 17 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi ise hala kayıp.
Enkaz altında kalan 10 kişi kurtarıldı.
Mahsur kalanlar helikopterle kurtarıldı
Eyaletteki bir nehrin ortasında mahsur kalanlar ise Hindistan Hava Kuvvetleri tarafından helikopterle kurtarıldı.
Yetkililerden yapılan açıklamalara göre selin etkili olduğu bölgelerde 100'den fazla kişi hala kayıp.
Ulusal Afet Müdahale Gücü (NDRF) ekipleri, selin vurduğu noktalarda arama-kurtarma çalışmalarını sürdürüyor.