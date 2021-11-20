Almanya koronavirüs vakalarının artmasına karşı önlemlerini artırıyor.

Belçika, Hollanda, İrlanda ve Yunanistan yüksek riskli bölgeler listesine dahil edilirken, bu liste pazar günü itibarıyla geçerli olacak.

Ülkede vakalar 60 binin üzerinde

Almanya’da koronavirüsle mücadelede vaka sayıları 60 binin üzerinde seyrediyor.

Son 24 saatte 63 bin 924 yeni vakayla, salgının başından bu yana en yüksek ikinci günlük vaka sayısı tespit edilmiş oldu.

15 yaş altındaki vakaların sayısı ise 14 bin 76.

Aktif vaka sayısı 2 haftada 1 milyon 200 bine gelecek

Son 1 günde 248 kişi hayatını kaybederken toplam can kaybı 98 bin 987'e yükseldi.

Aktif hasta sayısı 600 bine yükselirken vaka artış hızı bu şekilde devam ederse aktif hasta sayısı 2 hafta içinde 1 milyon 200 bine yükselecek.

Hastaların nakli askeri uçaklarla yapılacak

Ülkedeki hastaneler kapasitenin sınırına gelirken, özellikle ülkenin güneyindeki eyaletlerde ağır COVID-19 hastalarının başka bölgelere götürülmesi konusunda Alman ordusu ve Hava Kuvvetleri destek vermesi için görevlendirilmişti.

Bavyera tedbirleri sıkılaştırdı

Bavyera eyaletinde virüse karşı önlemler sertleştirilmişti:

-Tüm barlar ve diskotekler 3 hafta kapalı tutulacak.

-Restoranlar 22.00'dan sonra kapatılacak, Noel pazarları bu yıl kurulmayacak.

-Berberler ve güzellik salonları gibi işletmeler, üniversiteler, müzik okulları ve sürücü kursları 2G kuralı (aşı olanlar ve iyileşenler) kapsamında hizmet verebilecek.

-Mağazalara 10 metrekareye en fazla 1 müşteri alınacak.