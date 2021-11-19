Başbakanlık, hastanelerdeki kapasitenin sınırına geldiği özellikle ülkenin güneyindeki eyaletlerde ağır COVID-19 hastalarının başka bölgelere götürülmesi konusunda Alman ordusunu ve Hava Kuvvetlerini destek vermesi için görevlendirdi.

Almanya Savunma Bakanlığına henüz resmi bir talep gelmedi ancak bu konuda hazırlıklar yapıldı.

Almanya’nın Bavyera eyaletinin Freising hastanesinden iki COVID-19 hastasının İtalya’ya sevk edildiği, ancak bu hastaların Hava Kuvvetlerinin yardımıyla götürülmediği ifade edildi.

Almanya'da vakalar artıyor

Almanya’da artan COVID-19 vakalarına bağlı olarak hastaneye yatanların sayısı da yükseliyor.

Özellikle Bavyera, Thüringen ve Saksonya’daki hastanelerin yoğun bakım bölümlerinde kapasite sınırına dayandı.

Almanya Sağlık Bakanı Jens Spahn, düzenlediği basın toplantısında hastanelerin yoğun bakım ünitelerinin dolması durumunda hastaların başka bölgelere sevk edilmesinin gerekli olacağı uyarısında bulundu ve "Ulusal bir acil durumda olduğumuz açıktır" dedi.

Robert Koch Enstitüsü Başkanı Lothar Wieler de ülkenin birçok bölgesindeki hastanelerin kapasitelerinin sınırına geldiğini "Buralarda artık tıbbi bakım kısmen garanti edilmemektedir" ifadesini kullandı.