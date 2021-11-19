Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından modernizasyonu gerçekleştirilen Tunus Zeytune Üniversitesi Kütüphanesi'nde kurulan sistemle, kitaplar etiketleniyor ve ID numaraları oluşturuluyor.



Raf adresi ve gerekli diğer tüm bilgiler muhafaza ediliyor. ID kimlikleri radyo frekans dalgaları ile çalışan otomasyon sistemine kaydediliyor.

Böylece eserlerin takip ve güvenliği pratik bir şekilde sağlanıyor.

Mutabakat zaptı imzalandı

Açılış töreni öncesinde iş birliğini ilerletmeyi hedefleyen mutabakat zaptı Zeytune Üniversitesi Dekanı Buazizi ve TİKA Tunus Koordinatörü Cebeci tarafından imzalandı.

Açılış töreninin ardından Buazizi, şunları söyledi:

"TİKA ile yaptığımız iş birliği neticesinde kütüphanemizde kitap takibini yapmak ve dijital ortamda saklamak için gerekli alt yapı sağlandı. TİKA ile yaptığımız iş birliğini ilerletmenin yanı sıra bunun diğer Türk kurumlarıyla da yapılacak iş birlikleri için bir başlangıç olmasını temenni ediyorum."



40 bin kitap elektronik ortama kaydedilecek

Bu iş birliğinden memnun olduklarını belirten TİKA Tunus Koordinatörü Cebeci, "Elektronik veri tabanı ve barkodlu kayıt sistemi kurulumu projesinin teslimini gerçekleştirdik. Kurduğumuz kütüphane otomasyon sistemi sayesinde kütüphane bünyesinde bulunan aralarında el yazması eserlerin de olduğu 40 bin kadar kitap elektronik ortama kaydedilecek" dedi.

TİKA ile Zeytune Üniversitesi arasında 2019 yılında, Kayravan İslami Araştırmalar Merkezi ve Rakada Müzesi'nde bulunan yazma eserler, mushaflar ve pek çok tarihi belgenin restorasyonu, arşivlenmesi ve dijitalleştirilmesi alanlarında iş birliğine yönelik bir protokol imzalanmıştı.

Zeytune Üniversitesi Kütüphanesi'nde yapılan açılış törenine, Zeytune Üniversitesi Dekanı Abdullatif Buazizi, Tunus TİKA Koordinatörü Ali Fuat Cebeci ve Türkiye’nin Tunus Eğitim Ateşesi İlyas Yavuz katıldı.