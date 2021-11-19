Sabaha karşı 04.00 sularında meydana gelen olayı fark eden özel güvenlik görevlileri, şüpheliyle konuşmaya çalışırken adamın kaçtığını, arkasında yarım teneke yanıcı madde ve birkaç çakmak bıraktığını açıkladı.

Köln polisinin yaptığı açıklamaya göre, kimliği belirsiz bir bisikletli aranıyor.

Polis, olay yerindeki delilleri, güvenlik kamerası görüntülerini ve tanıkların ifadelerini değerlendiriyor.



Arka planı henüz belirsiz olan saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.