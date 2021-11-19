Haber Giriş: 19 Kasım 2021 Cuma 17:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Köln Merkez Camii'ne kundaklama girişimi
[Fotoğraf: AA]
Almanya'da, Diyanet İşleri Türk İslam Birliği Genel Merkezi bünyesindeki Köln Merkez Camii'ne kundaklama girişiminde bulunuldu.
Sabaha karşı 04.00 sularında meydana gelen olayı fark eden özel güvenlik görevlileri, şüpheliyle konuşmaya çalışırken adamın kaçtığını, arkasında yarım teneke yanıcı madde ve birkaç çakmak bıraktığını açıkladı.
Köln polisinin yaptığı açıklamaya göre, kimliği belirsiz bir bisikletli aranıyor.
Polis, olay yerindeki delilleri, güvenlik kamerası görüntülerini ve tanıkların ifadelerini değerlendiriyor.
Arka planı henüz belirsiz olan saldırıyla ilgili soruşturma başlatıldı.
Etiketler: Almanya İslam Düşmanlığı
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