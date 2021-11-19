Ülkelerindeki kötü hayat koşullarından kaçarak Avrupa’ya gitme çabaları başarısızlıkla sonuçlandı. Avrupa’ya göçmek isteyenlerin bir kısmı, Irak hükümetinin tahsis ettiği ilk tahliye uçağı ile geri döndü.

Irak Dışişleri Bakanlığının organize ettiği ülkeye dönüş kapsamında 432 Irak vatandaşı, Irak Hava Yolları’na ait uçakla Belarus’tan alınarak ülkelerine getirildi.

Tahliye uçağı ilk önce Erbil'e daha sonra ise başkent Bağdat'a ulaştı.

Soğuk, açlık, susuzluk..

TRT Arapça'ya konuşan Belarus-Polonya sınırından dönüş yapan bir Irak vatandaşı yaşadıklarını şu sözlerle anlattı:

Polonya-Belarus sınırındaydık. Birçok güçlükle karşılaştık. Soğuk, açlık, susuzluk.. Çok kötü davrandılar. Polonya’ya götürmek için, Avrupa’ya geçirmek için bizi aldılar. Bizi Litvanya’ya götürdüler. Sim kartlarımıza el koydular, telefonlarımızı kırdılar. Bizi ormana attılar ve bize başınızın çaresine bakın dediler.

Irak yönetimi, Polonya-Belarus sınırında mahsur kalan ve geri dönmek isteyenler için çalışmaların sürdürüldüğünü vurguluyor. Bir Iraklı yetkili, "Biz şimdi Irak Hava Yollarına ait bir uçağı karşıladık. Bu çabalar, Dışişleri Bakanlığımız ile Irak Sivil Hava Kurumu gözetiminde gerçekleşiyor” ifadelerini kullandı.

Dönmek istemeyenlerin akıbeti meçhul

Belarus sınırındaki ilk mülteci kafilesinin ülkeye ulaşmasının ardından Irak yönetimi, gönüllü olan bütün vatandaşlarının dönüşü için çalıştığını belirtirken, dönmeyi reddedenlerin durumu belirsizliğini koruyor.

Irak hükümeti, vatandaşlarının insan kaçakçılarının ağına düşmemesi için Belarus ile uçak seferlerini iptal etmişti.