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Dünya
AA 03.09.2023 00:45

Terör örgütü PKK/YPG ile Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar Münbiç'e sıçradı

Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde terör örgütü PKK/YPG'nin işgalindeki bölgede örgüt ile Arap aşiretleri arasında 27 Ağustos'ta patlak veren çatışmalar, diğer Arap aşiretlerin katılımıyla Münbiç kırsalına sıçradı.

Terör örgütü PKK/YPG ile Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar Münbiç'e sıçradı

Fırat Kalkanı Harekatı'yla terörden arındırılan bölgelerde varlık gösteren Arap aşiretler, Deyrizor'da terör örgütüyle çatışanlara destek vermek amacıyla Cerablus güneyinde bir araya geldi.

Aşiretler öğle saatlerinde Cerablus'un güneyindeki Sacur Nehri çevresinde örgüt işgalinde bulunan bölgelere yönelik operasyon başlattı.

Arap aşiretleri, terör örgütü PKK/YPG'ye karşı düzenledikleri operasyonlarda, Münbiç'in kuzeyindeki Mahsenli, Mahmudiye ve Arap Hasan köyleri ve aynı bölgede yer alan SyriaTel olarak bilinen tepeyi terörden arındırdı.

Deyrizor'da çatışmalar sürüyor: Arap aşiretleri 24 köyü PKK/YPG'den kurtardı
Deyrizor'da çatışmalar sürüyor: Arap aşiretleri 24 köyü PKK/YPG'den kurtardı

Aşiretlerin saldırıları sonucu örgüt unsurları Münbiç ilçe merkezine geri çekildi.

Muhaliflere ait gözlemevine göre, Arap aşiretler köyleri kontrol altına aldıktan sonra, Rusya'ya ait savaş uçakları terörden arındırılan söz konusu köyleri hedef aldı.

Deyrizor'da çatışmalar sürüyor

Deyrizor kırsalında yaşanan çatışmalarda ise terör örgütü PKK/YPG, akşam saatlerinde Ziyben ve Sabha köylerini aşiretlerden geri aldı.

Arap aşiretleri ile PKK/YPG arasında Deyrizor'un doğu ve güneydoğusunda Fırat Nehri kenarındaki bölgelerde aralıklarla çatışmalar devam ediyor.

PKK/YPG, işgalindeki Haseke ve Rakka illerinden, Deyrizor'daki çatışma alanlarına takviye konvoylarıyla çok sayıda terörist gönderiyor.

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında ele geçirdiği Deyrizor'da halkın tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Örgüt, bölgedeki petrol kuyularına el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlıyor.

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PKK/YPG Suriye
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