Çok Bulutlu 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.09.2023 00:35

İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı

İşgal altındaki Batı Şeria'da, İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimcilerin saldırısı sonucu 8 Filistinli kauçuk kaplı metal mermiyle ve 2'si taşlarla yaralandı.

İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Batı Şeria'nın Nablus şehrinin güneyindeki Kusra köyü yakınlarındaki Ras en-Nahl bölgesinde Filistinli çiftçiler Yahudi yerleşimcilerin saldırısına uğradı.

Bölge sakinlerinin İsrail askerleri korumasındaki Yahudi yerleşimcilerin saldırısını engellemeye çalışması üzerine çıkan olaylarda 6 Filistinli kauçuk kaplı metal mermiyle, 2 Filistinli de taşlarla yaralandı.

Yaralıların durumunun hafif olduğu ve tedaviye alındığı belirtildi.

Filistin resmi haber ajansı WAFA ise Kalkilya kentine bağlı Kafr Kaddum beldesinde İsrail güçleri ve Filistinliler arasında çıkan olaylarda 2 Filistinlinin kauçuk kaplı metal mermiyle yaralandığını aktardı.

Uluslararası hukuka göre Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı

Kafr Kaddum beldesindeki Filistinliler, arazilerindeki Yahudi yerleşim birimlerine karşı haftalık protestolar düzenliyor.

Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki 300 civarındaki yasa dışı ve kaçak yerleşim biriminde, yaklaşık 700 bin Yahudi yaşıyor. Uluslararası hukuka göre Batı Şeria ve Doğu Kudüs'teki Yahudi yerleşim birimleri yasa dışı sayılıyor.

ETİKETLER
İsrail Batı Şeria Yahudi Yerleşimi
Sıradaki Haber
İsrail'de yargı reformu protestoları 35. haftasında
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
Terör örgütü PKK/YPG ile Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar Münbiç'e sıçradı
00:40
Bangladeş'te dang hummasından dolayı 618 kişi öldü
00:29
Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını nedeniyle Edirne'de önlem alındı
00:27
İsrail'de yargı reformu protestoları 35. haftasında
00:11
Nijerya yurt dışındaki büyükelçileri geri çağırdı
00:01
GKRY lideri Hristodulidis'ten itiraf: Vatandaşlarımızı ve turistleri koruyamıyoruz
22 il için sarı ve turuncu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
22 il için sarı ve turuncu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
FOTO FOKUS
Doğu ve Güneydoğu'da bazı şehirlerde gök taşı görüldü
Doğu ve Güneydoğu'da bazı şehirlerde gök taşı görüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ