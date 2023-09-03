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Dünya
AA 03.09.2023 00:10

Nijerya yurt dışındaki büyükelçileri geri çağırdı

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu, yurt dışında görev yapan tüm büyükelçilerin geri çağırılması talimatını verdi.

Nijerya yurt dışındaki büyükelçileri geri çağırdı
[Fotograf: Reuters]

Nijerya Devlet Başkanı Bola Ahmed Tinubu'nun Özel Danışmanı Ajuri Ngelale, yaptığı açıklamada, Tinubu'nun BM daimi temsilcileri hariç tüm büyükelçilerin görev yerlerinden geri çağrılması talimatını verdiğini belirtti.

Bu direktifin, Nijerya Konsoloslukları ve Büyükelçiliklerinin dünya çapındaki mevcut durumunun dikkatli bir şekilde incelenmesinin bir devamı olduğuna işaret eden Ngelale, Tinubu'nun bundan böyle vatandaşlara, mukimlere ve muhtemel ziyaretçilere yönelik yurt dışı ve yurt içi hizmet sunumunda dünya standartlarında verimlilik ve kalitenin ön plana çıkmasını sağlamaya kararlı olduğunu ifade etti.

Ngelale, Tinibu'nun, Nijerya'nın New York ve Cenevre'deki Birleşmiş Milletler (BM) daimi temsilcilerini, bu ay sonunda yapılacak BM Genel Kurulu göz önünde bulundurarak geri çağırmadan muaf tuttuğunu kaydetti.

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