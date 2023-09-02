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Dünya
AA 02.09.2023 22:41

Sırbistan'da tekne karnavalı düzenlendi

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde tekne karnavalı organize edildi.

Sırbistan'da tekne karnavalı düzenlendi
[Fotograf: AA]

Sırbistan'ın Novi Sad şehrinde tekne karnavalı, Novi Sad'dan geçen Tuna Nehri üzerinde geçit töreniyle başladı.

Büyük ilgi gören karnavala 25'ten fazla tekne katıldı.

Şehirde turizmi artırmak amacıyla düzenlenen karnavalda, geleneksel müzikler çalan orkestra ekibi de yer aldı.

Karnaval organizatörlerinden İvana Rajinac karnavalın Novi Sad'da ilk kez organize edildiğini kaydederek, "Böylece Novi Sad, büyük bir ivme kazanacağını ve gelenekselleşeceğini umduğumuz güzel bir etkinliğe daha kavuştu." dedi.​​​​​​​

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