ABD'de Kongre baskınına katılan 2 kişi daha hapis cezasına çarptırıldı

ABD'de 6 Ocak 2021'de Kongre binasına yapılan baskına katılan "Proud Boys" isimli aşırı sağcı grubun üyelerinden 46 yaşındaki Dominic Pezzola, polise saldırı ve mukavemetten 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

"Proud Boys" grubunu Kongre binasına yönlendiren 32 yaşındaki Ethan Nordean ise devlete komplo kurmaktan 18 yıl hapis cezası aldı.

Nordean, mahkemede cezası verilmeden önce, "Direkt veya dolaylı olarak kime yanlış yaptıysam özür dilerim." ifadesini kullandı.

Ayrıca, gelecek hafta hakim karşısına çıkması beklenen grubun bir diğer lideri Enrique Tarrio için 33 yıl hapis cezası isteniyor.

Baskına katılan ABD ordusu gazileri Joe Biggs ve Zachary Rehl, 31 Ağustos'ta sırasıyla 17 ve 15 yıl hapis cezasına çarptırılmıştı.

Trump yanlıları Kongreyi basmıştı

Beyaz Saray önündeki mitingden sonra ABD Kongresine yürüyen binlerce gösterici, Kongre binasının önündeki barikatları aşarak binaya girmeye çalışmıştı.

Polisle yaşanan çatışmalardan kısa süre sonra bazı göstericiler Senatoya girmişti.

Kongredeki Başkanlık Seçimi Seçiciler Kurulu oylamasının onay oturumuna ara verilmiş, oturuma başkanlık eden Başkan Yardımcısı Mike Pence ve Kongre üyeleri binadan çıkarılmıştı.

ABD Başkanı Donald Trump ise Twitter hesabından Kongre binası önünde gösteri düzenleyen destekçilerine "itidal" çağrısında bulunmuştu.

Başkent Washington'da şiddet olayları nedeniyle yerel saatle 18.00'den itibaren 12 saatlik "sokağa çıkma" yasağı ilan edilmişti.

ABD başkanlığına seçilen Joe Biden ise "ABD demokrasisi ve hukukun üstünlüğüne yönelik saldırılara son verilmesi" çağrısı yapmıştı.

Biden, "Başkan Trump'ı TV'ye çıkarak ettiği yemini yerine getirmeye, Anayasa'yı savunmaya ve bu kuşatmaya son verilmesini talep etmeye çağırıyorum." demişti.

Trump'ın göstericilerden evlerine gitmesini istemesi üzerine kalabalık dağılmaya başlamış, ABD Kongresinin güvenliğinden sorumlu polis, yaklaşık 4 saat sonra yerel saatle 17.40 civarında binanın güvenliğinin sağlandığını açıklamıştı.

ABD Kongresinin basılması sırasındaki olaylarda 4 kişi hayatını kaybetmişti.