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Dünya
AA 31.08.2023 22:29

ABD'de Kongre baskını davasında "ProudBoys" liderine 17 yıl hapis

ABD Kongresine 6 Ocak 2021'de yapılan saldırıda yer alan "Proud Boys" grubunun lideri Joseph Biggs, 17 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

ABD'de Kongre baskını davasında "ProudBoys" liderine 17 yıl hapis
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

ABD'de Federal savcıların hakkında 33 yıl hapis cezası istediği "Proud Boys" grubunun lideri Joseph Biggs, 17 yıla mahkum edildi.

Biggs'e verilen 17 yıllık ceza, Kongre baskınına katılan Oath Keepers grubu kurucusu Stewart Rhodes'a verilen 18 yıl hapis cezasından sonra en büyük mahkumiyet kararı oldu.

Mahkeme Başkanı Timothy Kelly, Kongre baskınına dair, "O gün, (6 Ocak'taki baskın) Amerikalılar olarak sahip olduğumuz en değerli şeylerden biri olan, gücü barışçıl bir şekilde devretme geleneğimizi kırdı." dedi.

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Biggs ise hakime "o günü berbat ettiğini" kabul ederken, Kongre Binası dışındaki Trump destekçileri tarafından "kışkırtıldığını" ve kendisinin şiddet yanlısı biri ya da "terörist" olmadığı savunmasında bulundu.

"Merakım beni yendi ve hayatımın geri kalanında bununla yaşamak zorunda kalacağım." ifadesini kullanan Biggs, kalbinde nefret olmadığını ve insanları incitmek istemediğini söyledi.

Savcılar ise Biggs'in 33 yıl hapis cezasına çarptırılması yönündeki istemlerini savunurken, Proud Boys'un "mahkemenin dikkate alacağı en ciddi suçlardan birini işlediğini ve ABD hükümetini anayasal krizin eşiğine ittiğini" ileri sürdü.

Ayrıca, savcılar, "Proud Boys" üyesi Henry Enrique Tarrio'nun 33 yıl, Zachary Rehl'in 30 yıl, Ethan Nordean'ın 27 yıl ve Dominic Pezzola'nın da 20 yıl hapis cezası alması talebinde bulundu.

Federal savcılar, grubun eski üst düzey lideri Tarrio ve 4 üyesi hakkında "ABD Başkanı Joe Biden'in 2020 seçim zaferinin Kongre tarafından onaylanmasını engellemek için başkent Washington'da koordineli bir saldırıda kışkırtıcı komplo kurmak" suçlamasıyla 7 Haziran 2022'de dava açmıştı.

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