Açık 26.7ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 31.08.2023 22:09

BM Rusya'ya tahıl anlaşması için somut öneriler içeren mektup gönderdi

Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov'a, Karadeniz Tahıl Koridoru Anlaşması'nın yenilenmesi için somut adımların bulunduğu bir mektup gönderdiğini duyurdu.

BM Rusya'ya tahıl anlaşması için somut öneriler içeren mektup gönderdi

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, New York'taki BM binasında gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Karadeniz Tahıl Girişimi'nin gıda pazarları ve gıda güvenliğine çok önemli katkılar sağladığına dikkati çeken Guterres, girişimin yenilenmesinin özellikle gelişmekte olan ülkeler için önem taşıdığına işaret etti.

Guterres, Rusya'nın girişime ilişkin şikayet ve taleplerini de göz önünde bulundurduklarını kaydederek, "Rusya Dışişleri Bakanı Lavrov'a bir mektup göndererek Karadeniz Tahıl Girişimi'nin yenilenmesi için somut öneriler sundum." diye konuştu.

"Yeni anlaşma istikrarlı olmalı"

"Yeni anlaşmanın istikrarlı olması gerekiyor. Krizden krize sürüklenen ve sürekli askıya alınan bir girişim istemiyoruz. İşe yarayan ve faydalı bir girişimi destekliyoruz." vurgusunda bulunan Guterres, önerilerin, Rus gıda ve gübrelerinin küresel pazarlara daha etkin ve uygun fiyatla ulaşımını sağlamayı amaçladığını söyledi.

Guterres, yoğun çaba sarf ederek olumlu bir sonuç elde edilebileceğinin, bunun toplumlara gıda güvenliği sağlamak için önemli olduğunun altını çizdi.

ETİKETLER
Rusya Birleşmiş Milletler
Sıradaki Haber
DSÖ: Yemen'de 7 ayda kızamık nedeniyle 413 ölüm kaydedildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
23:36
ABD'deki kasırga araca takla attırdı
23:07
Çorum'da ormanlık alanda yangın
23:03
Bakan Yumaklı: Akdeniz'de 16 Eylül'den itibaren av sezonu başlayacak
22:32
ABD'de Kongre baskını davasında "ProudBoys" liderine 17 yıl hapis
22:49
Moody's Türkiye için büyüme tahminini yükseltti
22:05
DSÖ: Yemen'de 7 ayda kızamık nedeniyle 413 ölüm kaydedildi
Türk Yıldızları başkent semalarına "ay yıldız" imzasını attı
Türk Yıldızları başkent semalarına "ay yıldız" imzasını attı
FOTO FOKUS
ABD'deki kasırga araca takla attırdı
ABD'deki kasırga araca takla attırdı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ