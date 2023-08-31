Birleşmiş Milletler (BM), Lübnan'daki barış gücü misyonunun süresini uzattı.

Karar, BM Güvenlik Konseyi'nde yapılan oylamada alındı.

Oylamada, Rusya ve Çin çekimser kalırken 13 üye, UNIFIL'in süresinin 1 yıl uzatılması yönünde oy kullandı.

UNIFIL'in görev yetkisine ilişkin karar tasarısı esasen dün oylanacaktı. Ancak Fransa'nın sunduğu karar tasarısına bazı üye ülkeler karşı çıktı. Müzakerelerin devam etmesi için oylama bugüne ertelendi.

UNIFIL

UNIFIL, 1978 yılında kuruldu.

İsrail'in, 1982'de işgal ettiği Lübnan'ın güneyinden 2000 yılında çekilmesinin ardından toplamda 120 kilometre uzunluğundaki sınırın güvenliği UNIFIL'in denetimine geçti.

UNIFIL'in denetimindeki sınır için "Mavi Hat" tabiri kullanılıyor ve tüm bölgede güvenliği sağlamak üzere UNIFIL askeri devriye geziyor.

İsrail, son dönemde sınır hattı üzerinde hendek ve tel örgü gibi güçlendirme faaliyetlerini artırdı. Bunun yanı sıra sınır üzerinde bir kısmı Lübnan'a ait Gacar köyünün tamamını işgal edip etrafına tel örgü çekerek duvar ördü.