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Dünya
AA 31.08.2023 22:00

Borrell AB'nin genişlemesine yönelik bir tarih belirlenmesini istedi

Avrupa Birliği Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, siyasi süreci hızlı şekilde başlatmak için AB'nin genişlemesine yönelik bir tarih belirlenmesini desteklediğini söyledi.

Borrell AB'nin genişlemesine yönelik bir tarih belirlenmesini istedi
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]

Avrupa Birliği (AB) dönem başkanlığını yürüten İspanya'nın ev sahipliğinde, Toledo kentinde düzenlenen AB Dışişleri Bakanları Gayriresmi Toplantısı sonrasında basına konuşan Borrell, "Ukrayna'nın Batı Balkanlar gibi hızla AB'ye üye olması gerekiyor." dedi.

Borrell, AB Konseyi Başkanı Charles Michel'in de dile getirdiği gibi, AB'nin genişlemesinde önünü görmesinin ve tarih belirlemesinin, sürece siyasi ivme kazandırma açısından olumlu olacağını kaydetti.

AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikaları Yüksek Temsilcisi, "Bu, hem bizim hem de üye ülkeler için iyi olacaktır ve enerjilerimizi harekete geçirecektir. AB'nin 10 üyesini daha etkileyebilecek bir anlaşmaya hazırlıklı olmalıyız. Özellikle de Ukrayna, çünkü çok fazla desteğe ihtiyacı var." ifadelerini kullandı.

Diğer yandan 26 Temmuz'da askerin yönetime el koyduğu Nijer'de AB'nin önceliğinin diplomatik girişimler olduğunu vurgulayan Borrell, "Diplomatik yol her zaman önceliğimiz. Hiç kimse askeri müdahale istemiyor. Diplomatik yollara öncelik veriyoruz ve öyle de yapıyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Borrell, Nijer'e olası bir ekonomik yaptırımla ilgili soruya ise "Yaptırımların dünyanın en fakir ikinci ülkesi için ek bir ceza haline gelmesini istemiyoruz." cevabını verdi.

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