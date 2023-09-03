GKRY lideri Hristodulidis'ten itiraf: Vatandaşlarımızı ve turistleri koruyamıyoruz

Rum basınında yer alan haberlere göre, dün gece Limasol'da yaşanan olaylarla ilgili Güney Kıbrıs Rum Yönetimi (GKRY) Lideri Nikos Hristodulidis başkanlığında, Adalet ve Kamu Düzeni Bakanı Anna Kukkidi-Prokopiu, İçişleri Bakanı Konstantinos Yoannu, Hükümet Sözcüsü Konstantinos Letimbiotis, Rum Başsavcı Yardımcısı Savvas Angelidis ve polis yetkililerinin katıldığı bir toplantı gerçekleştirildi.

Toplantıya girerken gazetecilere açıklamalarda bulunan Hristodulidis, Limasol'da yabancı uyruklulara yönelik saldırıdan utanç duyduğunu belirterek bu utancın olayın sorumluları tarafından da hissedilmesi gerektiğini vurguladı.

Hristodulidis, basına açık toplantıda yaptığı konuşmada, dün yaşanan olayın düzensiz göç ile ilgili olmadığını, olaya karışanları çok iyi bildiklerini kaydederek, "Vatandaşlarımızı koruyamıyoruz, bu ülkeye gelen turistleri koruyamıyoruz." ifadesini kullandı.

Alfanews'in haberine göre de toplantıya katılan yetkililer, Limasol'da yabancı uyruklulara yönelik saldırılarda polisin yetersiz kaldığını kabul ederek alınacak tedbirler konusunda uzlaştılar.

Limasol kentinde dün gece göçmen karşıtı protesto düzenleyen grubun yabancı uyruklulara yönelik ırkçı saldırısında en az 5 kişi yaralanmış, 7 şüpheli gözaltına alınmıştı.

Irkçı saldırılarda yabancı uyruklulara ait olduğu değerlendirilen çok sayıda işyeri ve araç kundaklandı.