Çok Bulutlu 23.2ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Dünya
AA 03.09.2023 00:25

İsrail'de yargı reformu protestoları 35. haftasında

İsrail'de, Başbakan Binyamin Netanyahu öncülüğündeki aşırı sağcı koalisyon hükümetinin yargı reformuna karşı protestolar 35. haftada da sürdü.

İsrail'de yargı reformu protestoları 35. haftasında
[Fotograf: AA]

Netanyahu hükümetinin tartışmalı yargı düzenlemesi ve sağ politikalarına karşı her hafta cumartesi akşamı kitlesel gösteriler düzenleyen İsrailliler, protestoların 35. haftasında başta Tel Aviv olmak üzere ülke genelinde yine meydanlardaydı.

İsrail Kamu Yayın Kuruluşunun (KAN) haberine göre, on binlerce İsrailli Tel Aviv'deki Kaplan Caddesi'nde toplandı. Polis ise gösterilerin başlamasının ardından Tel Aviv'deki bazı ana caddeleri trafiğe kapattı.

Hayfa ve Hadera şehirleri ile Kudüs'te İsrail Cumhurbaşkanı Isaac Herzog'un evinin önünde toplanan binlerce kişi de yargı düzenlemelerini protesto etti.

Tartışmalı yargı düzenlemesi

Netanyahu hükümeti, Yüksek Mahkemenin hükümet üzerindeki denetimini kaldıracak yasa tasarısını ülke çapında kitlesel protestolar ve yoğun kamuoyu tartışmalarına rağmen, 24 Temmuz'da Meclis'te muhalefetin boykot ettiği oturumda kabul etmişti.

Yüksek Mahkeme, hükümetin yargı reformunda Meclis'ten geçen iki yasayı eylülde görüşeceğini açıklamıştı.

İsrail'de siyaset, ordu, güvenlik, ekonomi ve yargıda üst düzey görevlerde bulunmuş isimler, hükümetin yargı düzenlemesine karşı olduklarını açıklamıştı.

Netanyahu hükümetinin yargı düzenlemesi karşıtı protesto hareketi, yaklaşık 8 aydır gösterilerine devam ediyor.

ETİKETLER
İsrail Netanyahu
Sıradaki Haber
Nijerya yurt dışındaki büyükelçileri geri çağırdı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
00:46
Terör örgütü PKK/YPG ile Arap aşiretleri arasındaki çatışmalar Münbiç'e sıçradı
00:40
Bangladeş'te dang hummasından dolayı 618 kişi öldü
00:35
İsrail askerleri ve Yahudi yerleşimciler Filistinlilere saldırdı
00:29
Bulgaristan sınırında çıkan orman yangını nedeniyle Edirne'de önlem alındı
00:11
Nijerya yurt dışındaki büyükelçileri geri çağırdı
00:01
GKRY lideri Hristodulidis'ten itiraf: Vatandaşlarımızı ve turistleri koruyamıyoruz
22 il için sarı ve turuncu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
22 il için sarı ve turuncu uyarı: Kuvvetli yağışa dikkat
FOTO FOKUS
Doğu ve Güneydoğu'da bazı şehirlerde gök taşı görüldü
Doğu ve Güneydoğu'da bazı şehirlerde gök taşı görüldü
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ