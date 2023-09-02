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Dünya
TRT Haber, AA 02.09.2023 13:58

Deyrizor'da çatışmalar sürüyor: Arap aşiretleri 24 köyü PKK/YPG'den kurtardı

Suriye Deyrizor'da terör örgütü PKK/YPG'nin baskısı altında yaşayan Arap aşiretleri, 24 köyü örgütün elinden kurtardı. Bölgede İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlendi. Dışişleri Bakanlığı, bölgedeki gelişmelerin yakından takip edildiği mesajını paylaştı.

Deyrizor'da çatışmalar sürüyor: Arap aşiretleri 24 köyü PKK/YPG'den kurtardı

Terör örgütü PKK/YPG'nin, Deyrizor Askeri Meclis grubu lideri Ahmed el Habil'i alıkoymasının ardından 27 Ağustos'ta başlayan çatışmalar devam ediyor.

Olaylar, Arap aşiretlerinin de terör örgütüne karşı çıkması ile büyüdü.
Terör örgütünün, çatışma alanlarına Rakka ve Haseke'den takviye gönderdiği belirtiliyor.

24 köy, terör örgütü PKK/YPG'den temizlendi

Yerel kaynaklardan edinilen bilgiye göre, tamamı Arap nüfustan oluşan 24 köy, terör örgütü PKK/YPG'den temizlendi.

Arap aşiretleri ile PKK/YPG arasında Deyrizor'un doğu ve güneydoğusunda Fırat Nehri kenarındaki bölgelerde çatışmalar devam ediyor.

PKK/YPG, işgalindeki Haseke ve Rakka illerinden, Deyrizor'daki çatışma alanlarına takviye konvoylarıyla çok sayıda terörist gönderiyor.

Halkın tamamı Araplardan oluşuyor

Örgütün, ABD ordusunun desteğiyle "DEAŞ'la mücadele" adı altında ele geçirdiği Deyrizor'da halkın tamamı Araplardan oluşuyor.

Terör örgütü çocuk yaştaki Arapları zorla silah altına alıyor.

Örgüt, bölgedeki petrol kuyularına el koyarak elde ettiği petrolü, ABD yaptırımlarına rağmen Şam yönetimine kaçakçılar aracılığıyla satarak gelir sağlıyor. Elde ettiği geliri kendi faaliyetleri için kullanırken bölge halkı yerel hizmetlerden ve yardımlardan mahrum kalıyor.

Deyrizor'da İran destekli gruplara hava saldırısı
Deyrizor'da İran destekli gruplara hava saldırısı

İran destekli gruplara saldırı

Çatışmalar sürerken Deyrizor'da İran destekli gruplara hava saldırısı düzenlendi.

Muhaliflere ait gözlemevine göre, ABD'ye ait savaş uçakları iki askeri aracı hedef aldı.

Saldırı can kayıplarına yol açtı.

Dışişleri Bakanlığı'ndan Deyrizor kırsalındaki gelişmelere ilişkin açıklama
Dışişleri Bakanlığı'ndan Deyrizor kırsalındaki gelişmelere ilişkin açıklama

"Bölgede terör tehdidi görümeli"

Dışişleri Bakanlığı konuyla ilgili açıklama yaptı.

Bölgedeki gelişmelerin yakından ve kaygı ile takip edildiği belirtildi.

Terör örgütü PKK/YPG'nin tüm bölge için tehdit unsuru olduğunun "örgütün destekçileri" tarafından da görülmesi gerektiğine vurgu yapıldı.

 


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PKK/YPG Suriye
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