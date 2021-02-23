ABD’nin Teksas eyaletinde görülmemiş soğuklara karşı mücadeleyi kazananlar elektrik faturalarını görünce dondu kaldı.

Soğuklar yüzünden eyalette yaşanan enerji kesintisine karşın kısa bir süre ışıklarını yakabilen ve buzdolabını çalışır durumda tutabilen bazı sakinler, binlerce dolara ulaşan faturalarla karşılaştılar.

Yüksek elektrik faturaları hakkında sosyal medyada kamuoyunu paylaşan pek çok kişi, yalnızca Teksas'a hizmet veren elektrik sağlayıcısı Griddy'e ateş püskürüyor.

Eyalette yaşayan bir kişi, gelen elektrik faturasını sosyal medya hesabından paylaşarak, "120 metre kare ev kullanıyorum ve faturam bu. Bu adil mi? Sadece tüm 2020 yılı için 1200 dolar ödemiştim." diye yazdı.

Son faturada 1-18 Şubat tarihlerinde toplam 3 bin 801 dolarlık bir tutar olduğu görüldü.

Başka bir paylaşımda ise "120 metre kare evim var. Evin sıcaklığı sabit. Çamaşır yok, bulaşık makinesi yok, soba veya fırında kullanmıyoruz. Sadece fritöz kullanıldık. Çoğu zaman gündüz mum kullanıyoruz. Bazen TV açıyoruz. Buna rağmen 1772 kilowatt kullandığımı söylüyorlar. Gelen fatura ise 5 bin dolar" ifadeleri yer aldı.

“Eyalet yönetimi ödesin”

Eyaletin çoğu için güç sistemini denetleyen Teksas Elektrik Güvenilirlik Konseyi de krize hazırlıklı olmamakla suçlanıyor.

Teksas'ta bulunan Houston kentinin belediye başkanı Sylvester Turner, yüksek elektrik fiyatlarını Teksas eyalet yönetiminin ödemesi gerektiğini savundu.

"Bunların hepsi öngörülebilirdi. Bu yüzden bu fahiş maliyetleri üstlenmesi gereken tüketiciler değil” dedi.

Fort Worth Belediye Başkanı Betsy Price faturalarla ilgili yardımın Teksas'tan ve federal hükümetten gelmesi gerektiğini söyledi.

Öte yandan, Cumhuriyetçi Kongre Üyesi Michael McCaul, yüksek elektrik faturalarına ilişkin kongreden bir yardım paketi geçireceklerini söyledi.

Elektrik kullanma korkusu

Eyalette 30 binden fazla kişi hâlâ elektriğe erişemiyor.

Erişenler de 10 binlerce doları bulan fatura ile karşılaşmamak için elektrik düğmesine basamıyor.

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