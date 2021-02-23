Dün başlayan ve 22 Şubat 2021'den esinlenen "2222 Ayaklanması" kapsamında Yangon'da dükkanlarını kapatan çok sayıda işletme sahibi bugün de işletmelerini kapalı tuttu.

Muhalif internet sitelerine göre, son 24 saatte en az 25 protestocunun gözaltına alındı.

Öte yandan protesto grupları, sosyal medya paylaşımlarında protestolara destek veren ve aralarında aktivist, sanatçı, yazar, gazeteci ve ünlülerin bulunduğu 78 kişi hakkında gözaltı kararı çıkarıldığını açıkladı.

Açıklamada, gözaltı kararı çıkarılanlar arasında, 1988'deki büyük ayaklanmada rolü olan öğrenci hareketi lideri Min Ko Naing ve ayaklanmayı organize eden isimlerden Moe Thee Zun'un da yer aldığı bildirildi.

Ordu 1 yıllık OHAL ilan etmişti

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddiaları sonrası ülkede gerilimin yükselmesiyle 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, Dışişleri Bakanı ve ülkenin fiili lideri Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.