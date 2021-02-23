Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 12:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Paris'in iki bölgesinde alkol tüketimi yasaklandı
Fransa'nın başkenti Paris'in 2 bölgesinde COVID-19 tedbirleri kapsamında belirli saatler arasında alkol tüketimi yasaklandı.
Fransa Emniyet Müdürlüğü, Paris'te havaların ısınmasıyla hafta sonu alkol tüketmekten kaynaklı kalabalıkların gözlemlendiğini açıkladı.
Açıklamada, "Alkollü içecek tüketimi halka açık alanlarda kalabalığa zemin hazırlayarak sağlık durumunun kırılgan olduğu bir dönemde virüsün yayılmasını hızlandırma olasılığı nedeniyle salgın tedbirlerine aykırılık oluşturuyor" denildi.
Paris'te alkol yasaklandı
Başkentin 5. bölgesindeki Buci caddesi ile 6. bölgesindeki Contrescarpe meydanında 11.00-18.00 saatlerinde alkol tüketiminin yasaklandığı duyuruldu.
Yasak bugünden itibaren 15 gün boyunca geçerli olacak.
Yasağa uymayanlara ise 135 euro ceza kesilecek.
Etiketler: Fransa Koronavirüs
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