Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, AstraZeneca aşısının daha önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylandığı hatırlatıldı.

Ukrayna'nın Hindistan'da Serum Enstitüsü tarafından CoviShield yerel ismiyle üretilen AstraZeneca aşısından 500 bin doz alacağı bildirilmişti.