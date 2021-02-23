Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 12:39Son Güncelleme: Kaynak: AA
Ukrayna'dan AstraZeneca aşısına onay
[Fotoğraf: Reuters]
Ukrayna, AstraZeneca tarafından koronavirüse karşı geliştirilen aşının ülkede kullanımını tescil etti.
Sağlık Bakanlığından yapılan açıklamada, AstraZeneca aşısının daha önce Dünya Sağlık Örgütü tarafından onaylandığı hatırlatıldı.
Ukrayna'nın Hindistan'da Serum Enstitüsü tarafından CoviShield yerel ismiyle üretilen AstraZeneca aşısından 500 bin doz alacağı bildirilmişti.
Etiketler: Ukrayna Koronavirüs
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