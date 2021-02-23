İlk belirlemelere göre, patlama, intihar saldırısına hazırlanan bir kişinin etkisiz hale getirilmesi sırasında yaşandı.

Patlamanın ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi.

Saldırıyı üstlenen olmadı

Saldırı ile ilgili hükümetten henüz resmi açıklama yapılmazken, saldırıyı üstlenen olmadı.

Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.