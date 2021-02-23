Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 11:48Son Güncelleme: Kaynak: AA
Somali'nin başkenti Mogadişu'da patlama
Mogadişu'nun Hamarweyne ilçesindeki karakol ve alışveriş merkezi yakınlarındaki patlamada yaralananlar oldu.
İlk belirlemelere göre, patlama, intihar saldırısına hazırlanan bir kişinin etkisiz hale getirilmesi sırasında yaşandı.
Patlamanın ardından bölgeye ambulanslar sevk edildi.
Saldırıyı üstlenen olmadı
Saldırı ile ilgili hükümetten henüz resmi açıklama yapılmazken, saldırıyı üstlenen olmadı.
Terör örgütü Eş-Şebab, Somali'de sık sık güvenlik güçlerini ve sivil yerleşim yerlerini hedef alan saldırılar düzenliyor.
Etiketler: Somali
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