Cezayir şehrinin merkezinde bulunan Kasba (Kasaba) semti, kendine has mimarisi ve tarihi ile adeta kentin Osmanlı döneminin simgesini oluşturuyor.

Fransız işgali sırasında Osmanlı yapılarının çoğunun tahrip edildiği Kasba'da yeni binalar yapılmıştı.

Yaklaşık 2 bin yıllık tarihe sahip olan ve Osmanlı döneminde 16'ncı yüzyılda imar ve iskan edilen 105 hektarlık Kasba, bugün ihmal ve unutulmuşluğun pençesinde.

Sahilden bakıldığında küçük, çok sık ve dar bir semt gibi görülmesine rağmen Kasba, yüksek bir tepeye doğru, etrafı surlarla çevrilmiş müstahkem bir bölgede kurulmuş.

Cezayir'in bağımsızlık simgesi olan Keçiova Camii'nin sahile yakın ihtişamlı yapısının etrafında birleşen, kıvrımlı dar sokaklardan tepeye doğru ilerlerken her köşe başında bir Osmanlı hatırası görmek mümkün.

[Fotoğraf: TRT]

İnce uzun sokaklarda yer alan küçük dükkanlarda bakırcılar, dericiler dikkati çekerken, çini ve fayans işlenen küçük atölyeler de bulunuyor.

Yaşamın devam ettiği, çocukların koşturduğu sokaklara otomobil giremediği için çöpler yük hayvanlarıyla toplanıyor. Kapı ve pencerelerin karşılıklı olduğu sokaklarda mahalle ve esnaf kültürünün yaşatıldığı görülürken, birçok yapının bakımsızlıktan yıkılmaya yüz tuttuğu ve çürümelerin arttığı dikkati çekiyor.

1992'de 'Dünya Mirası' oldu

1992'de UNESCO'nun Dünya Mirası Listesi'ne giren Kasba Mahallesi'ndeki saraylar, camiler ve evler güzellikleriyle turistleri büyülüyor.

Kentin Akdeniz kıyısında denize açılan kapılarıyla Reisler Sarayı tüm ihtişamıyla ziyaretçilerini karşılıyor. Kum taşından inşa edilen, tarihi toplarının hala Akdeniz'e doğrultulduğu sarayda Osmanlı beyleri, dayıları ve kentin idarecileri uzun süre yaşamış.



Dışarıdan mütevazı yapısı, içeriden ise ahşap ve çini sanatının incelikleriyle bezenmiş duvar ve tahtalarıyla İslam motiflerinin izlendiği saraylardan Reisler Sarayı'ndaki arşiv merkezinde de şehrin yakın dönem arşiv ve vesikalarına ulaşmak mümkün.

Cezayir'in bağımsızlığına kavuştuğu 1962'den beri Kasba'nın restorasyonu için bütçe tahsis edildi. Ancak bazı kasırların ve ünlü evlerin sütunlarla desteklenmesi dışında restorasyon projesi hayata geçirilemedi.

[Fotoğraf: TRT]

Mahalle sakinleri ise bir an önce evlerinin restore edilmesini istiyor.

Muhabir: Zeynep Bin Zita