Afganistan'da kadınların ülkede faaliyet gösteren yerli ve yabancı tüm sivil toplum kuruluşlarında çalışması yasaklandı.

Taliban yönetimi, ikinci bir duyuruya kadar sivil toplum kuruluşlarının kadın personel çalıştırmasını askıya aldığını açıkladı.

Söz konusu kararın ülkedeki tüm STK'lara gönderildiği, karara uymayanların lisanslarının iptal edileceği belirtildi.

ABD: Derin endişe duyuyoruz

Taliban yönetiminin kararına ABD tepki gösterdi.

Dışişleri Bakanı Antony Blinken, sosyal medya hesabından, "Yasağın, ülkedeki milyonlarca kişi için hayati olan yardımları kesintiye uğratmasından derin endişe duyduğunu" yazdı.

Kararın, Afgan halkı için yıkıcı olabileceğini vurguladı.

İsviçre: Yasak kararına şok olduk

İsviçre Dışişleri Bakanlığı Asya Pasifik Bölümü Başkanı Heinrich Schellenberg, Twitter'dan yaptığı paylaşımda, İsviçre'nin, Taliban'ın Afganistan'daki kadınların ulusal ve uluslararası STK'larda çalışmasını yasaklamasını planlamasını öğrendiğinde şok olduğunu belirtti.

Schellenberg, "İnsani çabaların sonuçlarını değerlendiriyoruz ve Taliban'a bu kararını yeniden değerlendirmesi için çağrıda bulunuyoruz" ifadelerini kullandı.

Kız öğrencilerin eğitimini de yasaklamıştı

Taliban Geçici Hükümetinin Yüksek Öğretim Bakanlığı, 20 Aralık'ta Afganistan'daki tüm kamu ve özel üniversitelere gönderdiği talimat ile kız öğrencilerin eğitimlerine ikinci bir duyuruya kadar ara verildiğini duyurmuştu.

Taliban'ın kız öğrencilere yönelik öğrenim yasağına başta Türkiye olmak üzere pek çok ülke tepki göstermişti.

Geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan yönetimine gelen Taliban sonrası, kamu ve özel sektörde çalışan çok sayıda kadın işini kaybetmişti.