Afganistan'da kız öğrencilerin üniversiteye gitmesi yasaklandı.

Taliban yönetimi Bakanlar Kurulu kararı ile kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerini ikinci bir duyuruya kadar askıya aldı.

Yasağın hemen uygulamaya geçmesi bekleniyor.

Geçen yıl 15 Ağustos'ta Afganistan yönetimine gelen Taliban, ilkokul ve üniversitelerde kız öğrencilerin eğitim almasına izin vermişti.

Orta ve lise eğitimlerine izin verilmemişti

Taliban, üniversitelerde genç kız ve erkeklerin ders günlerini ayırmıştı. Kızlar kendi günlerinde eğitimlerine devam edebiliyordu.

Kızların orta ve lise kademelerindeki eğitimlerine devam etmesine ise izin verilmemişti.

Kalın, karara tepki gösterdi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, Taliban'ın kararına tepki gösterdi.



İbrahim Kalın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada kararın İslam dininin ruhuna aykırı olduğunu belirtti.