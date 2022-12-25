Reformistlere yakınlığıyla bilinen Jamaran haber sitesine göre, eyaletin yönetim merkezi olan Kum şehrinde bulunan Mehr u Mah AVM, "giyim kuşam kurallarına uyulmadığı" ve "yapılan ihtarlara dikkat edilmediği" gerekçesiyle mühürlenerek geçici olarak kapatıldı.

Haberde, Kum-Tahran kara yolunun 6. kilometresinde yer alan ve onlarca mağazaya ev sahipliği yapan AVM'de 700 kişinin çalıştığı belirtildi.

Konuya ilişkin resmi makamlar ya da AVM yönetimi tarafından herhangi bir açıklamada bulunulmadı.

Rejim karşıtı protestolarda yüzlerce kişi hayatını kaybetmişti

Ülkede, 20 Aralık'ta da Kazvin eyaletinde "İslami ve ahlaki değerlere uymadıkları" gerekçesiyle 5 iş yerinin kapatıldığı açıklanmıştı.

Tahran'da 13 Eylül'de "ahlak polisi" olarak bilinen İrşad devriyeleri tarafından "başörtüsü kurallarına uymadığı" gerekçesiyle gözaltına alındıktan sonra fenalaşarak hastaneye kaldırılan 22 yaşındaki Mahsa Emini'nin, 16 Eylül'de yaşamını yitirmesi, ülke yönetimine karşı protestolara yol açmıştı.

Ülke genelinde rejim karşıtı protestolara dönüşen gösterilerde yüzlerce kişi hayatını kaybederken 10 binden fazla kişi gözaltına alınmıştı.