Avustralya, Kanada, Fransa, Almanya, İtalya, Japonya, Hollanda, Norveç, İspanya, İsviçre, Birleşik Krallık ve ABD Dışişleri Bakanları ile AB Dış İlişkiler ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi Josep Borrell, yaptıkları ortak açıklamada, Taliban'ın kız öğrencilerin üniversite eğitimlerini askıya almasına yönelik aldığı son kararı kınadı.

Taliban'ın, Afganistan'daki kızların orta eğitime devam etmesini engellediği, Afganistan'daki kadın ve kızların insan haklarına ve temel özgürlüklerine yönelik başka sert kısıtlamalar getirdiği aktarılan açıklamada, şu değerlendirmede bulunuldu:

"Taliban'ın, kadınlara yönelik baskıcı önlemleri acımasız ve sistematik olarak sürüyor. Taliban, son 16 ayda aldığı diğer kararların yanı sıra kadınların hareketliliğini kısıtlayan, kadınları iş yerlerinden uzaklaştıran, tepeden tırnağa örtünmeye zorunlu kılan ve kadınların kamusal alanları kullanmasını yasaklayan en az 16 kararname ve ferman çıkardı. Bu politikalar, Taliban'ın Afganistan halkının temel özgürlüklerini ve insan haklarını hiçe saydığını açıkça ortaya koymaktadır."

Açıklamada, Afgan kadınların pratik zekası ve dinamizmine, ülkedeki derin ekonomik ve insani ihtiyaçların aşılması için acilen ihtiyaç duyulduğuna değinilirken, istikrarlı, ekonomik olarak sürdürülebilir ve barışçıl bir Afganistan'ın, ancak tüm Afgan halkının tam, eşit ve anlamlı bir şekilde katkıda bulunabilmesiyle sağlanabileceği belirtildi.

"En önemli kaygımız, Afganistan halkının refahı ve özgürlükleri olmaya devam edecektir"

Açıklama, şöyle devam edildi:

"Afganistan'ın uluslararası hukuk kapsamındaki sorumluluklarına uygun olarak insan haklarını kullanma taleplerinde tüm Afganistan halkının yanındayız. Taliban, bu hamlelerle kendisini Afgan halkı ve uluslararası camiadan daha da soyutluyor. Taliban'ı, kadınlar ve kız çocukları için üniversite eğitimine ilişkin yeni baskıcı önlemlerini derhal terk etmeye ve kızların orta öğretime erişimini engelleyen mevcut kararı vakit kaybetmeden geri almaya çağırıyoruz.

Kadınları kamusal alandan silmek için tasarlanan Taliban politikalarının, ülkelerimizin Taliban ile nasıl ilişki kuracağı konusunda sonuçları olacaktır. En önemli kaygımız, Afganistan halkının refahı ve özgürlükleri olmaya devam edecektir."

Körfez ülkeleri ve İİT de tepki gösterdi

slam İşbirliği Teşkilatı (İİT), Suudi Arabistan, Katar, Bahreyn, Birleşik Arap Emirlikleri'nden (BAE) Taliban yönetimine alınan karardan dönmesi için çağrı yapıldı.

İİT Genel Sekreteri Hüseyin İbrahim Taha, "Taliban'ın kararının büyük bir dehşet ve endişe yarattığı"nı belirterek, Kabil yönetiminden bundan geri dönülmesini istedi.

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Afgan geçici hükümetinin kararından üzüntü duyulduğu belirtildi.

Açıklamada, bu kararın başta eğitim hakkı olmak üzere Afgan kadınına tüm yasal haklarının verilmesi ilkesiyle çeliştiği vurgulandı. Bakanlık, Taliban yönetimini kararından vazgeçmeye davet etti.

"Yasak endişe verici"

Katar Dışişleri Bakanlığının açıklamasında, söz konusu kararın endişe ve hayal kırıklığıyla karşılandığı, bu olumsuz uygulamaların Afganistan'daki insan hakları, kalkınma ve ekonomi üzerinde ciddi etkileri olacağı kaydedildi.

Bahreyn Dışişleri Bakanlığı yaptığı açıklamada, Bahreyn'in söz konusu karardan derin esef duyduğu, bunu büyük bir endişeyle karşıladığı aktarıldı. Açıklamada, Afgan hükümetinden kararı yeniden gözden geçirmesi talebinde bulunuldu.

BAE resmi haber ajansı WAM'a göre, BAE Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayid Al Nahyan ile Pakistanlı mevkidaşı Bilaval Butto Zerdari arasında gerçekleşen telefon görüşmesinde, Taliban'ın kararı ele alındı.

Yasağın endişe verici olduğu kaydedilen görüşmede iki bakan, İslam dininin kadınlara ayrıcalıklı bir konum tanıyarak haklarını koruduğunu böylece kadına büyük önem verdiğini vurguladı.

Açıklamada ayrıca, kadın haklarının güvence altına alınmasının zorunlu olduğu vurgulanarak, tüm kadınların ve kızların eşit şekilde hayatın her alanına katılım sağlamalarının önemine işaret edildi.

İki bakan ülkelerinin, Afganistan'da barış, istikrar ve güvenliği destekleyen tavırlarını ortaya koyarak, dost Afgan halkının daha sürdürülebilir gelecek inşasını hedefleyen uluslararası çabaların yanında yer aldıklarını belirtti.

Afganistan'da Taliban yönetimi, kız öğrencilerin üniversitelerdeki eğitimlerini ikinci bir duyuruya kadar askıya alma kararını duyurmuştu.