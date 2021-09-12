Taliban, geçici hükümeti açıkladıktan sonra Afganistan'a ilk üst düzey ziyaret gerçekleşti. Katar Dışişleri Bakanı Şeyh Muhammed bin Abdurrahman Al Sani Kabil'e sürpriz bir ziyaret düzenledi.

Al Sani, geçici Taliban'ın açıkladığı geçici hükümetin Başbakanı Molla Muhammed Hasan Ahund ve yeni kabine üyeleriyle görüştü.

Fransa Taliban'ı tanımayacak

Uluslararası toplumun gündeminde ise, Taliban'ın kurduğu hükümetle ilişkiler var.

Fransa Dışişleri Bakanı Jean-Yves Le Drian, Taliban'ın kapsayıcı ve temsili bir hükümet taahhüdünü tutmadığını söyledi. "Fransa, bu hükümeti tanımayı veya bu hükümetle herhangi bir ilişki kurmayı reddediyor" dedi.

İç hat uçuşları normale döndü

Afganistan'ın başkenti Kabil'deki Hamid Karzai Havalimanı'nda, Türkiye ve Katar'ın teknik desteği sayesinde eylül ayı başından bu yana iç hat uçuşları yapılıyor.

Uçuş sayısı her geçen gün artıyor. Uluslararası seferler ise şu an için insani yardım taşıyan uçaklarla sınırlı.

Afgan yetkililer, uluslararası uçuşların başlaması için bazı teknik sorunların olduğunu onların da kısa sürede çözüleceğini söyledi.