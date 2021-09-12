Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, içerisinde 14 yolcu ve 2 mürettebatın bulunduğu L-410 tipi uçağın İrkutsk bölgesinde acil iniş yaptığı açıklandı. Uçağın sert iniş yaptığı bilgisi de paylaşıldı.

Kazanın nedeni veya yolcuların sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmazken Rus basını, kaza nedeniyle en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.

[Fotoğraf: AA]

Ekipler bölgeye sevk edildi

Kaza yerine kurtarma ekipleri sevk edilirken Rusya Soruşturma Komitesi olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.