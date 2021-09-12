Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 22:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Rusya'da uçak sert iniş yaptı
[Fotoğraf: Reuters Arşiv]
Rusya'nın İrkutsk bölgesinde 16 kişiyi taşıyan L-410 tipi uçağın sert iniş yaptığı açıklanırken Rus basını 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığından yapılan açıklamada, içerisinde 14 yolcu ve 2 mürettebatın bulunduğu L-410 tipi uçağın İrkutsk bölgesinde acil iniş yaptığı açıklandı. Uçağın sert iniş yaptığı bilgisi de paylaşıldı.
Kazanın nedeni veya yolcuların sağlık durumuna ilişkin resmi açıklama yapılmazken Rus basını, kaza nedeniyle en az 4 kişinin hayatını kaybettiğini duyurdu.
[Fotoğraf: AA]
Ekipler bölgeye sevk edildi
Kaza yerine kurtarma ekipleri sevk edilirken Rusya Soruşturma Komitesi olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını açıkladı.
Etiketler: Rusya
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