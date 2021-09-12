Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 22:54Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
ABD’de binada patlama: 1 ölü
ABD'nin Atlanta kentinde bir binada patlama meydana geldi. Bir kişi hayatını kaybetti.
Atlanta şehrinin Dunwoody bölgesinde öğle saatlerindeki patlama sonucu 3 katlı binanın ön cephesi tamamen yıkıldı.
Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Atlanta polisinden yapılan açıklamada patlamanın sebebinin henüz bilinmediği olay hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.
Olayda 1 kişi hayatını kaybetti.
Polisten çağrı: Evlerinizde kalın
Polis ayrıca sosyal medyadan paylaşım yaparak patlamanın meydana geldiği apartmanda bulunanların evlerinde kalmasını istedi.
Patlama nedeniyle binaya giriş-çıkışların kapalı olduğu itfaiyenin yolu açmaya çalıştığı bilgisi paylaşıldı.
Etiketler: ABD
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