Atlanta şehrinin Dunwoody bölgesinde öğle saatlerindeki patlama sonucu 3 katlı binanın ön cephesi tamamen yıkıldı.

Olay yerine çok sayıda polis ve itfaiye ekibi sevk edildi. Atlanta polisinden yapılan açıklamada patlamanın sebebinin henüz bilinmediği olay hakkında soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Olayda 1 kişi hayatını kaybetti.

Polisten çağrı: Evlerinizde kalın

Polis ayrıca sosyal medyadan paylaşım yaparak patlamanın meydana geldiği apartmanda bulunanların evlerinde kalmasını istedi.

Patlama nedeniyle binaya giriş-çıkışların kapalı olduğu itfaiyenin yolu açmaya çalıştığı bilgisi paylaşıldı.