Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 21:09Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Letonya’da sokakta askeri tatbikat yaptılar
Letonya'nın başkenti Riga'da caddede yürüyenler etraflarında tam teçhizatlı ve ateş eden askerleri görünce neye uğradıklarını şaşırdı. İşin aslı sonradan anlaşıldı. Letonya ordusu askeri tatbikat düzenliyordu.
Biri kaldırımın ortasında kamuflajı ve ağır makineli tüfeği ile yerde yattı. Diğeri yol kenarında havaya ateş açtı.
Letonya'nın başkenti Riga'da sokakta bu manzara ile karşılaşanlar korkuya kapıldı.
Annesinin kucağındaki bir çocuk, silahlı bir askeri görünce korkudan çığlık atmaya başladı.
Ordu açıklama yaptı
Letonya ordusu askerlerin tatbikat için sokakta olduğunu açıkladı.
Kullanılan mermilerin de sadece ses çıkarmak için kullanıldığı ve zararsız olduğu söylendi.
Ordu, meydana gelen panik ve korku durumu için özür diledi.
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