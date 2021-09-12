Biri kaldırımın ortasında kamuflajı ve ağır makineli tüfeği ile yerde yattı. Diğeri yol kenarında havaya ateş açtı.

Letonya'nın başkenti Riga'da sokakta bu manzara ile karşılaşanlar korkuya kapıldı.

Annesinin kucağındaki bir çocuk, silahlı bir askeri görünce korkudan çığlık atmaya başladı.

Ordu açıklama yaptı

Letonya ordusu askerlerin tatbikat için sokakta olduğunu açıkladı.

Kullanılan mermilerin de sadece ses çıkarmak için kullanıldığı ve zararsız olduğu söylendi.

Ordu, meydana gelen panik ve korku durumu için özür diledi.