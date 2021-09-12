Nijerya’daki Bauchi eyaletinin farklı bölgelerinde devam eden aşırı yağışların neden olduğu sellerden 200'den fazla kişinin etkilediği açıklandı.

Yaşanan sel felaketinde 13 kişinin yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı bilgisi paylaşıldı.

[Fotoğraf: AA]

Araçlar güçlükle ilerledi

Öte yandan şiddetli yağışlar nedeniyle yollar sularla kaplandı. Sel nedeniyle bazı araçlar güçlükle ilerlerken bazıları da yolda kaldı.

Bauhci eyaletinde geçen ay sel nedeniyle 20 kişi hayatını kaybetmişti.

Tropikal iklim kuşağındaki ülkede yıllık ortalama yağış miktarı bölgesel olarak farklılık gösteriyor.