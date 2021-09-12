Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 19:35Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Irak'ın başkenti Bağdat’ta 'ATSO 2021' fuarı düzenlendi
[Fotoğraf: AA]
Irak'ın başkenti Bağdat, 'ATSO 2021' fuarına ev sahipliği yaptı. Fuarda terörle mücadeleye yönelik en yeni teknolojiler sergilendi. 55 ülkenin katıldığı fuarı Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney de ziyaret etti.
Terörle mücadele, özel güvenlik ve siber güvenlik "ATSO 2021" fuarı Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlendi.
Uluslararası Bağdat Fuar Merkezi'ndeki fuara Irak'ta görev yapan diplomatik misyonların yanı sıra bu alanda çalışan 55 ülke ve 15 firma katıldı.
[Fotoğraf: AA]
Fuar 4 gün sürecek
Fuarda katılımcılara, terörle mücadele ve özel harekat alanındaki en yeni teknolojiler tanıtıldı.
Fuarı Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney de ziyaret etti.
Büyük ilgi gören fuar 4 gün sürecek.
Etiketler: Irak Terörle Mücadele
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