Terörle mücadele, özel güvenlik ve siber güvenlik "ATSO 2021" fuarı Irak'ın başkenti Bağdat'ta düzenlendi.

Uluslararası Bağdat Fuar Merkezi'ndeki fuara Irak'ta görev yapan diplomatik misyonların yanı sıra bu alanda çalışan 55 ülke ve 15 firma katıldı.

[Fotoğraf: AA]

Fuar 4 gün sürecek



Fuarda katılımcılara, terörle mücadele ve özel harekat alanındaki en yeni teknolojiler tanıtıldı.



Fuarı Türkiye'nin Bağdat Büyükelçisi Ali Rıza Güney de ziyaret etti.

Büyük ilgi gören fuar 4 gün sürecek.