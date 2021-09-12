Çocukları Kurtarın Vakfı (Save the Children)’nın yayımladığı rapora göre, Nijerya'da 2020-2021'de okullara yönelik artan saldırılar, birçok okulun kapanmasına yol açarken ülkenin eğitim sistemini "aşırı risk" altına soktu.

Ülkede Ocak-Ağustos 2021 arası süreçte 1000'den fazla öğrenci kaçırıldı ve bu öğrencilerin birçoğu hala kaçıranların elinde.

Çocukları Kurtarın Vakfı Nijerya Direktörü Mercy Gichuhi, rapora ilişkin yaptığı açıklamada, ülkede okullara hedef alınan saldırıların endişe verici olduğuna işaret ederek, "Eğitim saldırıya uğradığında, bir nesil saldırıya uğrar" dedi.

Bazı okullarda eğitime ara verildi

Saldırı zamanlarında en çok çocukların ve kadınların savunmasız olduğunun altını çizen Gichuhi, "Bu, onları daha yüksek travma, korku, cinsiyete dayalı şiddet, fiziksel ve cinsel istismar riskine sokuyor" ifadesini kullandı.

Gichuhi, saldırılar nedeniyle pek çok çocuğun eğitimini yarıda bırakmaktan başka seçeneği olmadığını vurguladı.

Ülkenin Benue, Kaduna, Plateau, Katsina ve Zamfara eyaletlerinde son aylarda birçok okuldan öğrenciler kaçırılmıştı.

Saldırılar nedeniyle çok sayıda okul ve üniversite eğitime ara vermek zorunda kalmıştı.