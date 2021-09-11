Haber Giriş: 11 Eylül 2021 Cumartesi 00:18Son Güncelleme: Kaynak: AA
Nijerya'nın Katsina eyaletinde tüm iletişim hatları kesildi
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Nijerya'nın Katsina eyaletinde artan silahlı saldırılarla mücadele için tüm iletişim hatları kesildi.
Nijerya'da Katsina Valisi Aminu Masari, yaptığı yazılı açıklamada, eyaletteki artan silahlı saldırılar ve insan kaçırmalarla mücadele kapsamında tüm iletişim hatlarının kesildiğini belirtti.
Eyalette silahlı kişilere yönelik operasyonlar başlatıldığını aktaran Masari, "Kesinti, komşu eyaleti Zamfara'dan silahlı eylemleri için telekom hizmetlerini kullanmak üzere Katsina eyaletine hareket eden çete üyelerini durdurmayı da yardımcı olacak." dedi.
Ülkenin Zamfara eyaletinde, silahlı saldırganlarca 73 öğrencinin kaçırılmasının ardından geçen hafta başlatılan operasyonlar nedeniyle eyaletteki tüm iletişim hatları kesilmişti.
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