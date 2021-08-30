Uluslararası Kızılhaç Komitesi (ICRC) Nijerya Sözcüsü Aliyu Dawobe, 30 Ağustos Uluslararası Kaybolanlar Günü dolayısıyla basın mensuplarına yaptığı açıklamada, Afrika'da 44 bin kişinin kayıp olduğunu söyledi.

Dawobe bu sayının 24 bininin Nijerya'da olduğunu vurgulayarak Nijerya'nın Afrika kıtasında en fazla kayıp kişiye sahip olduğunu ifade etti.

Kayıtlı kayıp insan sayısında artış

Kayıpların yüzde 90'ından fazlasının ülkenin kuzeydoğusundaki silahlı çatışmalar sonucu yaşandığını vurgulayan Dawobe, bunların yüzde 57'sinin de kayboldukları sırada çocuk olduğunu söyledi.

Dawobe, Afrika kıtasında, silahlı çatışmalar ve diğer şiddet olayları nedeniyle 2020'den bu yana ICRC'ye kayıtlı kayıp insan sayısında bir artış yaşandığını kaydetti.

Salgın kayıpların bulunmasını zorlaştırıyor

Nijerya'da koronavirüs salgınının kayıp kişilerin bulunmasını zorlaştırdığının altını çizen Dawobe, kayıpların bulunması için elinden gelenin en iyisini yapmaya devam edeceğinin sözünü verdi.