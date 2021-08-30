Afganistan'daki terör saldırısında hayatını kaybeden 13 Amerikan askeri için Dover kentindeki askeri üste tören düzenlendi. Törene katılan Joe Biden, asker aileleri ile bir araya geldi.

Afganistan’dan çekilme süreci Joe Biden için her geçen gün daha büyük bir kriz halini alıyor. Siyaset cephesinde istifa sesleri yükselirken Amerikan medyasında Biden’ı eleştiren haberler yer almaya devam ediyor.

Washington Post: Bazı aileler Biden'la görüşmeyi reddetti

Washington Post, bazı ailelerin Biden'la görüşmeyi reddettiğini yazdı. Habere göre birkaç dakika süren görüşmeye katılan aileler ise hayal kırıklığına uğradı.

Biden taziye konuşması yapmak yerine beyin kanserinden ölen oğlu Boe Biden'ı anlattı, askerlere ise değinmedi.

Amerikan New York Post gazetesi Biden'ı sert dille eleştirdi



"Askerlerin çoğunun bebek olduğu dönemde başlayan bir savaş, rezilce sona erdi. Daha utanç verici bir geri çekilme olamazdı." Bu ifade ise New York Post gazetesine ait.

Biden'ı sert dille eleştiren gazete, "Neyse ki bu kez 'Sorumluluk bende' diyerek başkalarını suçladığı bir konuşma yapmadı" yorumunda bulundu. Kayıplar yüzünden yaşanan öfkenin nedeninin beceriksizlik, söylenen yalanlar ve kötü kararlar olduğu vurgulandı.

Wall Street Journal: Beceriksizlikten kaynaklı bir trajedi



Wall Street Journal ise "Başkan Biden, Kabil'deki Amerikan birliklerini başarısızlığa uğrattı" ifadesini kullandı.



27 Ağustos'taki saldırıyı 'Beceriksizlikten kaynaklı bir trajedi' olarak nitelendiren gazete, "Amerika Birleşik Devletleri daha iyisini hak ediyor" yorumunda bulundu.