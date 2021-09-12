Haber Giriş: 12 Eylül 2021 Pazar 17:22Son Güncelleme: Kaynak: AA
İspanya'daki yangınlarda 6 bin hektardan fazla alan kül oldu
[Fotoğraf: AP]
İspanya'nın güneyindeki Endülüs bölgesinin Malaga kenti kırsalında 5 gündür devam eden yangınlarda yaklaşık 6 bin hektar alan zarar gördü, 1600'den fazla kişi evini terk etti.
Bermeja Dağı yamaçlarında bulunan 6 yerleşim yeri güvenlik amacıyla tahliye edildi, 1600'den fazla kişi evini terk etmek zorunda kaldı.
Askerin de destek verdiği yangın söndürme çalışmalarına 41 uçak, 25 araç ve 360'tan fazla personelden oluşan ekipler katıldı.
Yetkililer ayrıca, Malaga çevresindeki üç yolun kısmen trafiğe kapatıldığını, halka gerekli olmadığı sürece seyahat etmemeleri çağrısı yapıldığını duyurdu.
Yangından etkilenen halka destek için bölgedeki otellerin odalarını açtığı, çok sayıda çadır gönderildiği ve psikolojik yardım ekiplerinin de hazır bulunduğu ifade edildi.
Yangının 2'nci gününde, çalışmalara katılan bir itfaiye memuru hayatını kaybetmişti.
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