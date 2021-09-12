AK Parti Genel Başkanvekili Kurtulmuş ve beraberindeki heyet temaslarda bulunmak üzere Özbekistan'ın başkenti Taşkent'e gitti.

Heyeti Özbekistan Dışişleri Bakanı Birinci Yardımcısı Farhad Arziyev karşıladı.



İlk olarak Taşkent'teki Hazret İmam Külliyesini ziyaret eden heyet, ‘Osman Mushafı’ olarak bilinen ve üzerine Hazreti Osman'ın kanının aktığı ifade edilen ceylan derisine yazılı Kur'an-ı Kerim'i inceledi.

Barak Han Medresesini gezdi



Kurtulmuş ve AK parti heyeti, külliyede bulunan ve 16. yüzyılda inşa edilen Barak Han Medresesini gezdi, ardından da tarihi camide namaz kıldı.



Kurtulmuş ve beraberindeki heyet daha sonra ‘Timurlular Tarihi’ devlet müzesine giderek müzede bulunan tarihi eserler hakkında bilgi aldı.

AK Parti heyeti, ülkedeki temasları kapsamında Özbekistan Başbakan Yardımcısı, Yatırımlar ve Dış Ticaret Bakanı Sardor Umurzakov, Özbekistan Liberal Demokrat Partisi Genel Başkanı Aktam Haitov, Ali Meclis Yasama Kanadı Başkanı Nurdinjon Ismailov ve Ali Meclis Senato Başkanı Tanzila Narbayeva ile görüşmeler yapacak.

İş birliği protokolü imzalanacak

Kurtulmuş başkanlığındaki heyet, Özbekistan Cumhurbaşkanı Şevket Mirziyoyev ile de görüşecek.

AK Parti ile Özbekistan Liberal Demokrat Partisi arasında iş birliği protokolü de imzalanacak.

Heyette AK Parti Genel Başkan Yardımcısı ve AK Parti Dış İlişkiler Başkanı Efkan Ala, Grup Başkanvekili Mahir Ünal, TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Cevdet Yılmaz, AK Parti Dış İlişkiler Başkan Yardımcısı Afif Demirkıran ile AK Parti Siyasi ve Hukuki İşler Başkan Yardımcısı Ömer Serdar yer alıyor.