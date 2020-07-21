Suudi Arabistan'ın Cidde kentinde bulunan Osmanlı mimarisine sahip Bin Ladin Camii'nin yıktırıldığı iddia edildi.

Sosyal medyada paylaşılan ve söz konusu camiye ait olduğu öne sürülen fotoğraflarda, yapının kısmen yıkıldığı görülüyor.

Suudi Arabistan'dan konuyla ilgili açıklama gelmedi.

Bin Ladin Camii, 1988 yılında Mısırlı mimar Abdülvahid el-Vekil tarafından Osmanlı mimarisine uygun inşa edildi.

Özgün Osmanlı mimarisi nedeniyle kentin ikonik yapılarından biri olarak değerlendirilen Bin Ladin Camii'nin durumuyla ilgili kesin bilgi yok. Ancak sosyal medyada bazı paylaşımlar yapıldı.

King's College Londra Üniversitesinden Yardımcı Doçent Andreas Krieg, Twitter hesabından, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın camiyi, terör örgütü El Kaide'nin lideri Usame bin Ladin ile isim benzerliği nedeniyle yıktırmış olabileceğini öne sürdü. Akademisyenin bazı takipçileri ise ülkede bin Ladin adını taşıyan çok sayıda cami olduğu ve hiçbirinin şu ana kadar yıktırılmadığına dikkat çekti.

Sosyal medya kullanıcılarının ortaya koyduğu bir diğer görüş de caminin Osmanlı mimarisi nedeniyle yıktırılmış olabileceği yönünde. Bu görüşü savunanlar, Türkiye'ye karşı hasmane bir tavır takındığı bilinen genç Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, Osmanlı'nın izlerini silmek istediği için camiyi yıktırmış olabileceğini söylüyor.

Sosyal medya platformlarından Instagram'daki 'madeinjeddah.urbanphenomena' adında bir hesap ise ilgili makamlara caminin kültürel öneminin anlatılması sonucu yıktırma işleminin durdurulduğu ve bu nedenle caminin yarısının hasar almadığını öne sürdü.

Arap dünyasında Türk dizilerinin gösterime girdiği ilk mecralardan Suudi sermayeli MBC kanallarının birden bu dizileri tamamen gösterimden kaldırmasının arkasında da Prens'in talimatı olduğu iddia edilmişti.