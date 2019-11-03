Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da faaliyet gösteren Orta Doğu Yayın Merkezi (MBC), Memlük Devleti'nin son dönemi ile Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim dönemlerini konu edinen "Ateşten Sultanlar" isimli bir dizi yayınlamaya başlayacak.

17 Kasım'da ilk bölümünün gösterileceği açıklanan dizide, Memlüklerin Osmanlı Devleti tarafından yıkılması anlatılırken, Osmanlı Devleti için "İmparatorluğa hükmeden kandan kanunlar" ifadeleri kullanılıyor.

MBC kanalının Osmanlı düşmanlığı bununla da sınırlı değil. Dizinin yapımcısı Yasser Hareb, sosyal medya sitesi Twitter'dan dizinin fragmanını, Osmanlı Devleti için "işgalci" ifadesini kullanarak paylaştı.

فخور بالإعلان عن مسلسل #ممالك_النار الذي نأمل في جينوميديا أن نبدأ به مرحلة جديدة في الدراما العربية. وفخور أيضا أن يبدأ عرضه على شبكة إم بي سي.



السلطان المملوكي طومان باي في القاهرة، في مواجهة المحتل العثماني سليم الأول@KingdomsOfFire @mbc1 @genomediatv

العرض 17 نوفمبر pic.twitter.com/nu9gmZTznj — Yasser Hareb (@YasserHareb) November 2, 2019

MBC, Türk dizilerini yayından kaldırmasıyla biliniyor. Kanalın faaliyet gösterdiği ülkelerde, Türk dizileri açık ara en çok izlenen yapımlar arasında olmasına rağmen geçtiğimiz yıllarda yayından kaldırılmıştı.

MBC televizyon kanalı, Suudi Arabistanlı iş insanı Waleed bin Ibrahim Al Ibrahim tarafından 1991'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da kuruldu. Bir süre sonra merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) taşınan ve Arapça yayın yapan kanal, birçok Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkesinde izlenebiliyor.

Ders kitaplarında da Osmanlı kötülenmişti

Suudi Arabistan, bu sene ilkokul ve liselerde okutulacak kitapların müfredatında da değişikliğe gitmişti.

Kitaplarda, Osmanlı Devleti için “işgalci güç” ifadeleri kullanılırken, Osmanlı'nın 1’inci Dünya Savaşı'nda ilan ettiği seferberlikte halka zulmettiği savunulmuştu.

Kaynak: TRT Haber, Alkhaleej Online