Türk dizilerini kaldıran Suudi kanalı MBC'den Osmanlı'yı kötüleyen dizi03 Kasım 2019 Pazar 17:47 - Son Güncelleme 03 Kasım 2019 Pazar 19:04
Sahibi Suudi bir iş insanı, merkezi de Birleşik Arap Emirlikleri olan MBC televizyon kanalı, Memlüklerin Osmanlı Devleti tarafından yıkılmasını konu edinen "Ateşten Sultanlar" isimli dizisinde, Osmanlıları "işgalci" olarak tanımladı.
Orta Doğu ve Kuzey Afrika'da faaliyet gösteren Orta Doğu Yayın Merkezi (MBC), Memlük Devleti'nin son dönemi ile Osmanlı padişahı Yavuz Sultan Selim dönemlerini konu edinen "Ateşten Sultanlar" isimli bir dizi yayınlamaya başlayacak.
17 Kasım'da ilk bölümünün gösterileceği açıklanan dizide, Memlüklerin Osmanlı Devleti tarafından yıkılması anlatılırken, Osmanlı Devleti için "İmparatorluğa hükmeden kandan kanunlar" ifadeleri kullanılıyor.
MBC kanalının Osmanlı düşmanlığı bununla da sınırlı değil. Dizinin yapımcısı Yasser Hareb, sosyal medya sitesi Twitter'dan dizinin fragmanını, Osmanlı Devleti için "işgalci" ifadesini kullanarak paylaştı.
فخور بالإعلان عن مسلسل #ممالك_النار الذي نأمل في جينوميديا أن نبدأ به مرحلة جديدة في الدراما العربية. وفخور أيضا أن يبدأ عرضه على شبكة إم بي سي.— Yasser Hareb (@YasserHareb) November 2, 2019
السلطان المملوكي طومان باي في القاهرة، في مواجهة المحتل العثماني سليم الأول@KingdomsOfFire @mbc1 @genomediatv
العرض 17 نوفمبر pic.twitter.com/nu9gmZTznj
MBC, Türk dizilerini yayından kaldırmasıyla biliniyor. Kanalın faaliyet gösterdiği ülkelerde, Türk dizileri açık ara en çok izlenen yapımlar arasında olmasına rağmen geçtiğimiz yıllarda yayından kaldırılmıştı.
MBC televizyon kanalı, Suudi Arabistanlı iş insanı Waleed bin Ibrahim Al Ibrahim tarafından 1991'de, İngiltere'nin başkenti Londra'da kuruldu. Bir süre sonra merkezi Birleşik Arap Emirlikleri'ne (BAE) taşınan ve Arapça yayın yapan kanal, birçok Orta Doğu ve Kuzey Afrika ülkesinde izlenebiliyor.
Ders kitaplarında da Osmanlı kötülenmişti
Suudi Arabistan, bu sene ilkokul ve liselerde okutulacak kitapların müfredatında da değişikliğe gitmişti.
Kitaplarda, Osmanlı Devleti için “işgalci güç” ifadeleri kullanılırken, Osmanlı'nın 1’inci Dünya Savaşı'nda ilan ettiği seferberlikte halka zulmettiği savunulmuştu.
Kaynak: TRT Haber, Alkhaleej Online