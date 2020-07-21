Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz, beraberindeki bakanlarla düzenlediği basın toplantısında, COVID-19’a ilişkin gelişmeler hakkında açıklamalarda bulundu.

Kurz, son haftalarda günlük yeni vaka sayılarındaki inişli çıkışlı hareketliliğe dikkati çekerek, özellikle bu dalgalanmaya yurt dışından gelen tatilcilerin neden olduğunu belirtti.

Balkan ülkelerine yönelik seyahat uyarılarına rağmen bu bölgeye insanların seyahat etmeyi sürdürdüğünü kaydeden Kurz, yarım milyondan fazla Balkan kökenli vatandaşın yaşadığı Avusturya'dan yaz tatili için bu ülkelere gidilmemesi çağrısını yineledi.

Kurz, sınırlarda kontrollerin sıkılaştırılacağını, bu ülkelerde yapılan COVID-19 testlerinin Avusturya tarafından kabul edilen laboratuvarlarda yapılmasının önemine dikkati çekti.

Risk grubunu korumak ve vaka sayılarının artmasını önlemek için cuma gününden itibaren yeniden bazı kapalı alanlarda maske kullanılacağını belirten Kurz, "Market, postane ve bankalarda yeniden maske kullanımı zorunlu hale getirilmiştir" dedi.