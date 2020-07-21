Haber Giriş: Kaynak: AA
Hollanda'da vaka sayıları bir haftada yüzde 84 arttı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Hollanda'da yeni tip koronavirüs (COVID-19) vaka sayısı bir haftada yüzde 84 oranında yükseldi.
Hollanda Sağlık Bakanlığına bağlı Sağlık ve Çevre için Devlet Enstitüsünün (RIVM) yayımladığı haftalık ortalamaya göre, 15-21 Temmuz tarihlerinde ülkede 987 yeni COVID-19 vakası tespit edildi.
Buna göre, günde ortalama 141 kişide COVID-19 tespit edilirken, son haftada vaka sayılarında yüzde 84'lük bir artış gerçekleşti.
Hollanda'da COVID-19 vaka sayısı 52 bin 73'e yükseldi, hayatını kaybedenlerin sayısı ise 6 bin 136'ya ulaştı.
RIVM'dan yapılan yazılı açıklamada, 8-14 Temmuz tarihlerinde görülen vaka sayısının 534 olduğu, bu sayının geçen hafta neredeyse 2'ye katlandığı belirtilerek, virüsün daha fazla yayılmasını önlemek için insanların kurallara uymasının önemine vurgu yapıldı.
Etiketler: hollanda covid-19 hollanda yeni tip koronavirüsSon Güncelleme: 21 Temmuz 2020 Salı 19:33
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