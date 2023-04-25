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Dünya
AA 25.04.2023 06:04

Suudi Arabistan, 385 kişiyi Sudan'dan tahliye etti

Sudan'daki kriz sebebiyle ülkeler vatandaşlarını tahliye ederken, Suudi Arabistan, 101 kendi vatandaşı olmak üzere çeşitli ülke vatandaşı 284 kişi ile Sudan'dan toplam 385 kişiyi tahliye etti.

Suudi Arabistan, 385 kişiyi Sudan'dan tahliye etti

Suudi Arabistan Dışişleri Bakanlığının yaptığı açıklamaya göre, 10 Suudi vatandaşı ve farklı ülkelerden 189 kişi Cidde limanına deniz yoluyla getirildi.

Öte yandan Suudi Arabistan haber ajansı SPA'nın haberinde, Sudan'dan 29 Güney Kore vatandaşının Cidde'deki Kral Abdullah Hava Üssü'ne getirildiği kaydedildi.

Yapılan resmi açıklamalara göre, 22 Nisan'dan bu yana Sudan'dan tahliye edilen kişi sayısı toplam 385'e ulaştı.

Vatandaşları tahliye edilen ülkeler arasında, ABD, İngiltere, İsveç, İtalya, Katar, Suriye, Hollanda, Irak, Türkiye, Tanzanya, Lübnan, Libya ve Güney Kore de bulunuyor.

Sudan'da ordu ile HDK arasında çatışma

Sudan'ın başkenti Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan sabahı Sudan ordusu ile Hızlı Destek Kuvvetleri (HDK) arasında silahlı çatışmalar başlamıştı.

Ordu ile HDK arasında "HDK'nin tamamen orduya katılmasını" öngören askeri güvenlik reformu konusunda son birkaç aydır yaşanan anlaşmazlık sıcak çatışmaya dönüşmüştü.

Sudan Dışişleri Bakanlığı, Egemenlik Konseyi Başkanı ve Ordu Komutanı Orgeneral Abdulfettah el-Burhan'ın, orduyla çatışan HDK'nin feshedilmesi ve devlete karşı isyancı güç ilan edilmesi kararı aldığını, bu esasa göre davranılacağını bildirmişti.

Birleşmiş Milletler İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) ise başkent Hartum ve diğer şehirlerde 15 Nisan'da bu yana çatışmalarda 427 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 700 kişinin de yaralandığını duyurdu.

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