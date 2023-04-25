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Dünya
AA 25.04.2023 05:23

Kolombiyalı 3 kişi Ukrayna-Rusya savaşında hayatını kaybetti

Kolombiya, 3 vatandaşının Ukrayna-Rusya savaşında öldüğünü duyurdu.

Kolombiyalı 3 kişi Ukrayna-Rusya savaşında hayatını kaybetti
[Fotoğraf: (Arşiv)]

Kolombiya Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Karpat Sich adlı 49 Nolu Piyade taburunda bulunan 3 Kolombiya vatandaşının ölümünü bildirmekten üzüntü duyuyoruz" ifadesine yer verildi.

Kolombiyalıların, 30 Mart'ta Donetsk bölgesine bağlı Kramatorsk'taki Terny meydanındaki bombalı saldırıda hayatını kaybettiğini vurgulayan Bakanlık, cesetlere ise enkaz nedeniyle 15 Nisan'da ulaşıldığını belirtti.

Açıklamada, Kolombiyalıların naaşlarının ülkeye getirilmesi için Ukrayna makamlarıyla ve Polonya'daki Kolombiya Büyükelçiliğiyle irtibat halinde olduğu kaydedildi.

Kolombiya makamları, 26 Ocak'taki açıklamasında da 2 vatandaşının Ukrayna-Rusya savaşında öldüğünü bildirmişti.

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