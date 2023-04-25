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Dünya
AA 25.04.2023 01:37

Boko Haram'ın rehin aldığı kız öğrencilerden ikisi daha kurtarıldı

Nijerya'da terör örgütü Boko Haram tarafından 2014'te düzenlenen okul baskınında rehin alınan kızlardan ikisi daha kurtarıldı.

Boko Haram'ın rehin aldığı kız öğrencilerden ikisi daha kurtarıldı

Ulusal basındaki haberlere göre, Borno eyaletindeki Sambisa Ormanı'nda Boko Haram'a karşı operasyon düzenlendi.

Operasyonda Boko Haram tarafından rehin tutulan Chibok kızlarından Hauwa Mutah ve Esther Markus'u kurtarıldı.

Boko Haram terör örgütü, ülkenin kuzeydoğusundaki Borno eyaletinde bulunan Chibok kentindeki bir yatılı okula 14 Nisan 2014'te baskın düzenlemiş, 276 kız öğrenciyi kaçırmıştı.

107 öğrenci kurtarılmıştı

Öğrencilerin 57'si kısa süre sonra örgüt üyelerinin elinden kaçmayı başarmıştı. Güvenlik güçlerinin örgüte karşı düzenlediği operasyonlarda da 107 öğrenci kurtarılmıştı.

Nijerya'da 2000'li yılların başından beri varlık gösteren Boko Haram'ın, 2009'dan bu yana düzenlediği kitlesel terör eylemlerinde 20 binden fazla kişi yaşamını yitirdi.

Terör örgütü, 2015'ten bu yana ülkenin sınır komşuları Kamerun, Çad ve Nijer'de de saldırılar düzenledi. Örgütün Çad Gölü Havzası'ndaki saldırılarında en az 2 bin kişi hayatını kaybetti.

Ülkede terör saldırıları ve çatışmalar nedeniyle yüz binlerce kişi göç etmek zorunda kaldı.

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